Топовые игры на смартфонах оказались непопулярны

Appfigures: смартфоны оказались не предназначены для высокобюджетных игр

Вышедшие на смартфоны топовые игры не пользуются популярностью — в отличие от их аналогов на консолях и ПК. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на отчет Appfigures.

В отчете компании говорится, что пользователи не заинтересованы в выходе крупнобюджетных игр на смартфонах. По словам специалистов, речь идет об ААА-тайтлах (triple-A) — видеоиграх, в разработку и продвижение которые вкладываются большие деньги.

На примере платформы iOS аналитики Appfigures показали, что выпуск всех крупных игр на iPhone и iPad провалился. Так, Assassin's Creed Mirage от Ubisoft скачали 120 тысяч раз, но менее трех тысяч пользователей оплатили полную версию. Resident Evil 4 за полгода скачали 357 тысяч пользователей, но приобрели игру лишь семь тысяч владельцев смартфонов.

По мнению аналитиков, владельцы мобильных устройств отдают предпочтение простым и казуальным играм. Это связано с тем, что ААА-игры требуют наличие мощного смартфона. Также полноценному погружению в процесс видеоигры мешают небольшой экран телефона и сенсорное управление, которое менее удобно, чем физическое.

В материале говорится, что производители смартфонов инициируют портировать ААА-тайтлы на свои девайсы только для того, чтобы рекламировать мощное оборудование. По мнению авторов отчета, Apple платила игровым студиям, чтобы те переносили на iPhone свои продукты.

Ранее известный инсайдер Джефф Грабб заявил, что на консолях PlayStation 5 в обозримом будущем можно будет запустить старые игры, вышедшие для PlayStation 3. Однако на приставках будет доступно только ограниченное число игр.