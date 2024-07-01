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22:00, 1 июля 2024Мир

На генпрокурора США подали в суд за отказ передать записи интервью Байдена

Конгресс подал в суд на генпрокурора за отказ передать записи интервью Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Юридический комитет Палаты представителей США заявил о решении подать в суд на генерального прокурора и главу Министерства юстиции Меррика Гарланда за отказ предоставить законодателям аудиозаписи интервью американского лидера Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром. Об этом сообщает РИА Новости.

Интервью проводились в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Иск Конгресса США был подан в окружной суд Соединенных Штатов по столичному округу Колумбия. Согласно документу, конгрессмены также добиваются доступа к записям интервью главы Белого дома с автором мемуаров Байдена Марком Звоницером.

Ранее бывший губернатор Южной Каролины и постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Демократическая партия США намерена выдвинуть на выборы главы государства более юного кандидата, чем действующий президент страны. Однако эта перемена сама по себе не поможет экс-главе государства Дональду Трампу выиграть выборы, отметила она.

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      Марина Совина
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