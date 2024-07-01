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13:00, 1 июля 2024Наука и техника

На Марсе обнаружили ежедневную бомбардировку метеоритами

Nature Geoscience: ежедневные падения метеоритов на Марсе вызывают марсотрясения

Фото: JPL Caltech / NASA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Международная группа исследователей обнаружила, что постоянные марсотрясения возникают из-за ежедневной бомбардировки метеоритами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Анализ сейсмических сигналов, зарегистрированных во время миссии НАСА InSight, показал, что шесть событий, зарегистрированных в непосредственной близости от наземного аппарата, являются результатом вхождение метеоров в атмосферу Марса. Эти события относятся к гораздо большей группе марсотрясений, называемых событиями очень высокой частоты (VF).

В то время как обычное марсотрясение магнитудой 3 занимает несколько секунд, событие аналогичной силы, вызванное ударом, занимает всего 0,2 секунды или меньше из-за сверхскорости столкновения. Анализируя спектры марсотрясений, ученые выявили еще 80 марсотрясений, которые, как теперь полагают, вызваны ударами метеоритов. По подсчетам, от 280 до 360 метеоритов падают на планету каждый год, образуя ударные кратеры диаметром более восьми метров.

Ежегодно на Марс падает около 17 тысяч метеоритов, но большинство из них распадаются при входе в атмосферу. Однако, благодаря тонкой атмосфере Марса, его поверхность подвергается более частым ударам метеоритов, чем Земля. В результате сейсмические волны от этих ударов проходят через кору и мантию и могут быть уловлены сейсмометрами.

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      Александр Еникеев
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