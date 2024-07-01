На Украине заявили о двукратном росте боев

Спикер украинской группировки «Хортица» Волошин заявил о двукратном росте боев

Спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что за июнь количество боев выросло в два раза. Его слова приводит «РБК-Украина».

Волошин отметил, что наиболее горячими направлениями являются краматорское, покровское и кураховское. «За предыдущий месяц было почти 1 тысяча 952 (…) боевых столкновения», — сказал Волошин.

По его мнению, российские силы активизировали действия на разных участках фронта. При этом спикер группировки отказался дать прогнозы по ситуации.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что Ситуация в районе Торецка на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики является напряженной для войск страны. Кроме того, согласно заявлению генерального штаба, ВСУ испытывают трудности на покровском направлении.