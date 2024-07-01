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04:07, 1 июля 2024Россия

Над российским регионом уничтожили семь беспилотников ВСУ

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили семь беспилотников ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Stringer / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что беспилотники самолетного типа были уничтожены в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах. Смирнов также призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов и не трогать их.

Ранее девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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      Марина Совина
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