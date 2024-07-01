WSJ: НАТО планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине

Североатлантический альянс (НАТО) планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что им станет гражданский чиновник, который должен будет присутствовать в Киеве. В его обязанности будет входить контроль над долгосрочными потребностями Украины в военной и невоенной сферах. Отчеты будут направляться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и командованию в Висбадене.

Ранее обозреватели NYT отметили, что уязвимость президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Джо Байдена может отразиться на будущем Европейского союза и НАТО, а также подорвать оборону Украины. Как отмечает издание, в США и Франции к власти в ближайшее время могут прийти правые силы, которые в случае победы, возможно, откажутся от своих обязательств перед Европой и Украиной, поскольку действующее руководство этих государств все чаще показывает свою слабость и несостоятельность.