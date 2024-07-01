Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:52, 1 июля 2024Мир

НАТО планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине

WSJ: НАТО планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что им станет гражданский чиновник, который должен будет присутствовать в Киеве. В его обязанности будет входить контроль над долгосрочными потребностями Украины в военной и невоенной сферах. Отчеты будут направляться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и командованию в Висбадене.

Ранее обозреватели NYT отметили, что уязвимость президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Джо Байдена может отразиться на будущем Европейского союза и НАТО, а также подорвать оборону Украины. Как отмечает издание, в США и Франции к власти в ближайшее время могут прийти правые силы, которые в случае победы, возможно, откажутся от своих обязательств перед Европой и Украиной, поскольку действующее руководство этих государств все чаще показывает свою слабость и несостоятельность.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      СК просит привлечь к уголовной ответственности председателя московского суда. Сотрудники ФСБ поймали его с поличным

      Прибыль российских компаний выросла на четверть

      Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в 1/4 финала Евро-2024

      На Залужного подали заявление в бюро расследований из-за «болота» в руководстве ВСУ

      Скандальная порномодель решила снова переспать с десятками студентов

      В России разработали дрон для перехвата БПЛА противника

      Нидерланды одобрили передачу Украине первых истребителей F-16

      Названа возможная дата выдвижения Байдена кандидатом на пост президента США

      НАТО планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине

      В России назвали уловкой слова о стягивании ВСУ к белорусской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше