Названа возможная дата выдвижения Байдена кандидатом на пост президента США

Bloomberg: Байдена могут выдвинуть кандидатом на пост президента США 21 июля

Национальный комитет Демпартии может официально выдвинуть Джо Байдена кандидатом на выборах президента уже в июле. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, это может произойти 21 июля. Уточняется, что таким образом демократы хотят «положить конец внутрипартийным разговорам о его замене после неудачных дебатов».

Ранее Байден объяснил желание переизбраться, несмотря на преклонный возраст.

В июле 2023 года продюсер и консультант Байдена в предстоящих выборах президента США Джеффри Катценберг назвал возраст президента его суперсилой в предстоящей предвыборной гонке.