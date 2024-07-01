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23:55, 1 июля 2024Мир

Названа возможная дата выдвижения Байдена кандидатом на пост президента США

Bloomberg: Байдена могут выдвинуть кандидатом на пост президента США 21 июля
СюжетВыборы президента США 2024
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Национальный комитет Демпартии может официально выдвинуть Джо Байдена кандидатом на выборах президента уже в июле. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, это может произойти 21 июля. Уточняется, что таким образом демократы хотят «положить конец внутрипартийным разговорам о его замене после неудачных дебатов».

Ранее Байден объяснил желание переизбраться, несмотря на преклонный возраст.

В июле 2023 года продюсер и консультант Байдена в предстоящих выборах президента США Джеффри Катценберг назвал возраст президента его суперсилой в предстоящей предвыборной гонке.

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      Юлия Мискевич
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