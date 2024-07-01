Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 1 июля 2024Мир

Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

Небензя: поставка Израилем систем Patriot Украине будет иметь последствия
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Возможная поставка Израилем систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину будет иметь последствия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия», — заявил постпред, прокомментировав данные о намерении Израиля передать Украине системы ПВО.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми устаревших комплексов Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

      Грабители ворвались на свадьбу и открыли огонь по жениху

      Станцевавших лезгинку на братской могиле в российском регионе арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше