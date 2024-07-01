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19:11, 1 июля 2024Россия

Организатор российского конкурса красоты объяснила появление фото с «детьми» в купальниках

На скандальных фото с конкурса в Ростове-на-Дону оказались взрослые модели

Фото: Apostolos Vamvouras / Unsplash

На возмутивших жителей Ростова-на-Дону фотографиях с конкурса красоты изображены совершеннолетние девушки, заявила председатель оргкомитета конкурса «Детская супермодель России» Елена Степура в беседе с РЕН ТВ. Комментарий телеканал опубликовал в Telegram.

Степура объяснила, что произошло недоразумение и на фоне баннера детского конкурса сфотографировали взрослых моделей. «Мы бы детей в купальниках не выпустили, само собой», — заверила организатор.

Ранее в сети появились снимки с детского конкурса красоты, проходившего 29 июня в парке имени 1 Мая в Ростове-на-Дону. В результате разразился скандал, так как местные жители приняли изображенных на них девушек в купальниках за несовершеннолетних школьниц.

В январе жители Ангарска пожаловались, что на детском конкурсе выступили танцовщицы, которые хлопали друг друга по ягодицам под песню Ирины Аллегровой «Шальная императрица». По словам родителей, до и после артисток выступали первоклассники. В свою очередь, хореограф девушек сочла все обвинения надуманными.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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