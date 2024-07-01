Песков раскритиковал Совбез ООН за отношение к России

Песков: в СБ ООН царит конфронтационная атмосфера по отношению к России

В Совете Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) царит конфронтационная атмосфера по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Представительству России в Совбезе ООН предстоит действительно большая работа (...) Однако будет трудно за месяц вывести организацию в русло объективности из-за конфронтационной атмосферы, создаваемой другими странами», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что Россия «всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие государства».

С 1 июля на месяц Россия стала председателем СБ ООН. Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал агентству, что на время председательства РФ запланировала три основных мероприятия. Одно из них — дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого и устойчивого миропорядка, которые должны состояться 16 июля.

