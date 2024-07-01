«Планировали объявить об отстранении действующей власти». На Украине предотвращена попытка госпереворота. Что известно?

СБУ задержала группу людей, готовивших беспорядки в Киеве после Дня Конституции

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу людей, которые готовили общественные беспорядки в Киеве после Дня Конституции — 30 июня. По данным украинского ведомства, сотрудникам спецслужб удалось предотвратить госпереворот.

Во главе группы общественных «активистов», готовивших ряд провокаций, стоял соучредитель общественной организации. Как сообщили в СБУ, еще с 2015 года компания известна своими антиукраинскими акциями.

Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об «отстранении от власти» действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу

пресс-служба СБУ

Для привлечения людей провокаторы планировали устроить в центре Киева собрание, которое якобы носит мирный характер. Таким образом большинство участников акции хотели использовать так, чтобы они не догадались, в чем участвуют. «Информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства», — указали в ведомстве.

Фото: Reuters

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы

Для реализации планов организатор привлек нескольких сообщников-представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов. Общались они в разных мессенджерах, избегая личных встреч в полном составе.

СБУ удалось задержать злоумышленников до того, как они смогли осуществить задуманное. Во время обысков по этому делу были обнаружены оружие и боеприпасы, различная техника и черновые записи с доказательствами преступных действий. Задержанные подозреваются в совершении преступлений по части 1, 2, 3 статьи 109 УК Украины («Действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»).

Все они заключены под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине прошла волна протестов

20 июня во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов из-за того, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались насильно мобилизовать водителя.

Спустя неделю протестующие вышли к железнодорожному вокзалу Киева, перекрыв подъезд к нему. «Из-за этого отправки поездов задерживали на десять минут, чтобы люди успели попасть на свои поезда», — писали местные СМИ.

Кроме того, в нескольких украинских городах были уничтожены автомобили, связанные с военными. Так, в Одессе сожгли автомобиль, принадлежавший работнику Приморского ТЦК. Автомобили военных были сожжены в Киеве и Полтавской области, а также в Николаеве и Каменском. На Украине предположили, что поджигатели целенаправленно выбирали своими целями машины военных.

Ранее СБУ задержала двух полковников, готовивших покушение на Зеленского

В мае СБУ сообщила о задержании злоумышленников, готовивших физическое устранение представителей высшего военно-политического руководства Украины, в частности, президента страны Владимира Зеленского.

В результате оперативных действий были задержаны два полковника одного из департаментов Управления государственной охраны. По информации ведомства, они «сливали» секретную информацию России и искали приближенных к охране Зеленского военных, которые помогли бы в захвате президента в заложники с последующей его ликвидацией.