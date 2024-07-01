Появились подробности о скандальной речи выпускницы российского колледжа

В Тамбове глава Минобразования встретилась с критиковавшей колледж студенткой

Претензии выпускницы Тамбовского областного медицинского колледжа Дарьи Петруниной, которая раскритиковала учебное заведение, вызваны ее оценкой за защиту диплома. Подробности о скандальной речи студентки рассказала глава Министерства науки и образования региона Татьяна Котельникова изданию «Подъем».

По словам чиновницы, она уже встретилась с девушкой в присутствии других представителей ведомства. «Мы обсуждали ее претензии, которые спровоцированы тем, что девочка на защите диплома получила не ту отметку, на которую она рассчитывала», — заявила Котельникова, добавив, что также встретится с другими выпускниками и старшекурсниками.

Она подчеркнула, что до этого жалобы на колледж в Минобразования региона не поступали.

Ранее в сети появилось видео речи выпускницы отделения лабораторной диагностики Тамбовского областного медицинского колледжа Дарьи Петруниной, в которой та заявила, что поступала в медколледж, «а закончила шарагу». Как утверждает девушка, все четыре года учебы она сталкивалась с непрофессионализмом преподавателей и отсутствием внимания к студентам, из-за чего разочаровалась в профессии.

В июне 2023 года в Дагестане затравили школьницу из-за речи, произнесенной на последнем звонке. Она заявила, что будет рада больше никогда не видеть одноклассников, а также обратилась к их родителям и попросила лучше следить за своими детьми.