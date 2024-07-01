Предсказаны масштабы падения выдачи ипотеки в России

«ДОМ.РФ»: в 2024 году выдача ипотеки в России может упасть на 35 процентов

Во втором полугодии 2024 года выдача ипотеки в России может упасть наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой прогноз сделал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, которого цитирует ТАСС.

Такими последствиями может обернуться завершение программы льготной ипотеки. По итогам 2024 года снижение может достигнуть 35 процентов. Гольдберг считает, что в этом году банки выдадут около 1,4 миллиона ипотечных займов, примерно на пять триллионов рублей. За первые шесть месяцев 2024 года россияне получили в кредитных организациях больше 700 тысяч ссуд на приобретение жилья на 2,8 триллиона рублей.

Ранее выяснилось, что в России (без учета столицы и Санкт-Петербурга) однокомнатная квартира в новостройке обойдется в 4,4 миллиона рублей. На приобретение такой жилплощади банк выдаст необходимый кредит только тем, кто сможет доказать, что получает зарплату не менее 77,6 тысячи рублей.

Вторичные квартиры в России в среднем подорожали на 2,9 процента, до 6 миллионов 50 тысяч 876 рублей. Сильнее всего цены выросли в Краснодаре, Сочи, Кургане, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Курске, Нижнем Тагиле, Московской области, Москве и Смоленске.