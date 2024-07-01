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20:27, 1 июля 2024Забота о себе

Психолог назвала скрытые причины измен

Психолог Алексеева: человек может решиться на измену, чтобы привлечь внимание

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

На измену решаются по многим причинам, однако некоторые из них неочевидны, например, желание привлечь к себе внимание, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка назвала скрытые мотивы неверности.

По словам психолога, человек может попытаться привлечь к себе внимание партнера с помощью измены. Это происходит, если ему не хватает внимания из-за увлечения любимого человека работой, детьми или друзьями. При этом она уточнила, что измена не всегда является шагом отчаяния.

Для кого-то измена может быть обыденностью, добавила специалистка. «Ваш партнер "такой человек": очень вас любит, но ему иногда нужны истории на стороне. Понять, принять, получить от этого какие-то преференции можно. Это не плохо и не хорошо. Это договор двух людей в отношениях», — сказала Алексеева. 

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Специалистка добавила, что часто люди решаются на измену, когда у них не хватает решимости сообщить о желании расстаться.

В этом случае измену совершают как провокацию. Оставленный экраном вверх телефон, невнятный рассказ где и с кем был, вещественные доказательства связи на стороне. Человек уже не заботиться о ваших отношениях, просто не может сам сообщить о решении прекратить их. Вряд ваш союз спасет ваше желание все простить и забыть

Маргарита Алексееваклинический психолог

Ранее Алексеева перечислила признаки женской измены. По ее словам, среди прочего, изменившая женщина может стать более заботливой.

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      Вера Владзиевская
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