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20:19, 1 июля 2024Россия

Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

Сын помощника Путина Калимулина умер во сне
Дмитрий Калимулин

Дмитрий Калимулин. Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

18-летний сын помощника президента России Дмитрия Калимулина Александр умер во сне. Подробности о смерти первокурсника юридического факультета МГУ имени Ломоносова раскрыла его мать Наталья Калимулина в беседе с MSK1.RU.

По словам женщины, причина смерти юноши пока неизвестна. Сами родители также не понимают, что могло привести к остановке сердца их сына. «Мы знаем только о констатации смерти, — рассказала Калимулина. — Человек умер во сне. Все. Абсолютно блаженно. Мы нашли его дома. Он спал».

Она добавила, что 2 июля Александр должен был отмечать 19-летие. За день до смерти молодой человек готовился к празднику. Прощание состоится 3 июля на Троекуровском кладбище.

О смерти Александра Калимулина 30 июня сообщил юридический факультет МГУ. Как рассказали в вузе, в свободное время он занимался музыкой и спортом. Причину произошедшего в учебном заведении также не назвали.

ЖЗЛ
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