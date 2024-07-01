Россиянам напомнили о правилах покупки квартиры в новостройке

«Дом Лазовского»: покупая квартиру в новостройке, наведите справки о застройщике

Перед покупкой квартиры в новостройке стоит заказать независимую экспертизу и оценить качество строения. Об этом изданию Life.ru рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Он напомнил, что, согласно нормам нового законодательства, негрубые нарушения не могут считаться основанием для того, чтобы не подписывать акт приемки. Их фиксируют и исправляют позже. В то же время многие застройщики не допускают к приемке никого, за исключением собственника, который, тем не менее в праве пригласить эксперта.

Поэтому, как объяснил Лазовский, приобретая жилье в новостройке на этапе котлована, необходимо навести справки о репутации и профессионализме застройщика. Если покупается квартира в уже сданном доме, то следует пригласить эксперта, который профессионально оценит качество строительства, а также то, насколько оно соответствует нормам и стандартам.

«Если берете объект с ремонтом от застройщика, получите самый простой вариант с наценкой в среднем 30 процентов. Если вы хотите ремонт уровня "выше среднего", стоит брать "коробку" и нанимать компетентную бригаду, чтобы делать ремонт индивидуально под себя», — сказал Лазовский.

Опрос, проведенный в конце июня 2024 года, показал, что, покупая квартиру, россияне больше всего боятся аферистов и недобросовестных продавцов. Многих страшат проволочки с документами и возможность поселиться рядом с шумными соседями.

По мнению коммерческого директора ГК «Новастрой» Антонины Дарчиновой, спрос на новостройки упадет вскоре после отмены программы льготной ипотеки. Затем рынок остынет, а уровень продаж понизится. Забуксует и рост цен.