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12:59, 1 июля 2024Силовые структуры

Россиянин несколько раз выстрелил из травмата в знакомого и был задержан

В Подмосковье полиция задержала мужчину за стрельбу по знакомому

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московской области полиция задержала 60-летнего местного жителя, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по области.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, 30 июля между обвиняемым и 48-летним знакомым возник конфликт, во время которого злоумышленник начал стрелять в сторону оппонента, а потом скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее Магнитогорский гарнизонный военный суд в Челябинской области вынес приговор офицеру, случайно выстрелившему в товарища на охоте.

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