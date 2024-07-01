Россиянин несколько раз выстрелил из травмата в знакомого и был задержан

В Подмосковье полиция задержала мужчину за стрельбу по знакомому

В Московской области полиция задержала 60-летнего местного жителя, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по области.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, 30 июля между обвиняемым и 48-летним знакомым возник конфликт, во время которого злоумышленник начал стрелять в сторону оппонента, а потом скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее Магнитогорский гарнизонный военный суд в Челябинской области вынес приговор офицеру, случайно выстрелившему в товарища на охоте.