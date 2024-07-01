Российского пенсионера задержали за незаконный майнинг

МВД: в Новосибирске найдена майнинг-ферма для добычи криптовалюты

В Новосибирске полицейские накрыли майнинг-ферму, незаконно подключенную к электросетям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, ферма распологалась в Заельцовском районе. 63-летний владелец использовал ее для добычи криптовалюты. Он уже задержан. Мужчина незаконно подключился к высоовольтным линиям электропередач и нанес ущерба на три миллиона рублей. Во время обысков у него изъяли 202 майненговые системы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ. Теперь полицейские ищут сообщников пенсионера.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области местный житель предстанет перед судом по обвинения в том, что он создал майнинговую ферму и нанес ущерб «Сахалинэнерго» в 22 миллиона рублей, незаконно подключившись к электросетям.