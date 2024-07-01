В России оценили вероятность перехода на шестидневную рабочую неделю

Депутат Бессараб: в России никогда не будет шестидневной рабочей недели

В России никогда не будет шестидневной рабочей недели, поскольку это противоречит Трудовому кодексу страны, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Шестидневной рабочей недели у нас точно никогда не будет, и тут надо отдать должное нашему трудовому законодательству, — сказала политик. — Мы идем последовательно в направлении прогресса, и ни в коем случае не допускаем применения агрессивных мер. В Трудовом кодексе у нас также четко прописано, что ухудшение условий труда работающих граждан не допускается».

В последнее время в России, напротив, чаще ведутся разговоры о сокращении рабочей недели. К примеру, вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил сделать сокращенную рабочую пятницу для женщин. При этом, по его замыслу, это не должно сказаться на размере заработной платы.

Сократить рабочую неделю на пять часов предлагали также и многодетным родителям.

При этом сами россияне, согласно опросам, в большинстве своем выступают за более радикальную меру: сокращение рабочей недели на один день.