Советник экс-президента США Клинтона раскрыл шансы Байдена победить Трампа на выборах

Советник Клинтона Галстон: у Байдена есть 25-процентный шанс победить на выборах

Президент США Джо Байден имеет 25-процентный шанс победить Дональда Трампа на выборах. Об этом заявил советник бывшего американского лидера Билла Клинтона по внутренней политике в Белом доме с 1993 по 1995 годы Уильям Галстон, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Давайте представим, что с этого момента все будет хорошо и у Байдена все пойдет идеально: Тогда, по моему мнению, у него шансы 25 или максимум 33 процента. Не более», — отметил он.

По словам Галстона, однозначного ответа на вопрос, стоит ли Демократической партии искать нового кандидата в президенты, нет. «У демократов есть только сомнительные варианты: с одной стороны, слабая игра президента Байдена в телевизионных дебатах против Дональда Трампа усилила законные опасения по поводу поражения на выборах. С другой стороны, существует большая неопределенность в отношении процесса его замены сейчас, которая в любом случае будет возможна только с его согласия», — подчеркнул он.

Эксперт заключил, что выход Байдена из президентской гонки сейчас активно обсуждается во всей партии, однако в конечном итоге вся эта дискуссия — это просто салонная игра, пока президент сам не объявит об уходе.

Ранее Байден заверил американцев в своей способности встать на ноги после падения. Американский лидер признал, что является уже немолодым человеком, но при этом способным выполнять возложенную на него работу.