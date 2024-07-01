Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к войне в Европе

Столтенберг: Китай замечен в подстрекательстве к крупному конфликту в Европе

Китай замечен в подстрекательстве к крупному конфликту в Европе — это выражается в скрытой поддержке России в производстве дронов и ракет, а также передаче электроники и технологий двойного назначения. Об этом японской газете Yomiuri Shimbun заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны», — заявил генсек альянса, комментируя китайские поставки в адрес России.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая У Цянь призвал НАТО перестать распространять ложную информацию о китайской ядерной программе и торговых связях, а также прекратить ядерный шантаж и угрозы. При этом представитель китайского оборонного ведомства указал на постоянное повышение Североатлантическим альянсом роли ядерного оружия в политике коллективной безопасности и его модернизацию.