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10:23, 1 июля 2024Мир

Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к войне в Европе

Столтенберг: Китай замечен в подстрекательстве к крупному конфликту в Европе
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Johanna Geron / Reuters

Китай замечен в подстрекательстве к крупному конфликту в Европе — это выражается в скрытой поддержке России в производстве дронов и ракет, а также передаче электроники и технологий двойного назначения. Об этом японской газете Yomiuri Shimbun заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны», — заявил генсек альянса, комментируя китайские поставки в адрес России.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая У Цянь призвал НАТО перестать распространять ложную информацию о китайской ядерной программе и торговых связях, а также прекратить ядерный шантаж и угрозы. При этом представитель китайского оборонного ведомства указал на постоянное повышение Североатлантическим альянсом роли ядерного оружия в политике коллективной безопасности и его модернизацию.

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      Виктория Кондратьева
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