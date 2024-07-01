Украинцам рассказали о возможности воевать из Дубая

Боец ВСУ Мадьяр: украинцы могут удаленно работать в подразделениях армии Украины

Украинцы могут удаленно принимать участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таких возможностях в беседе с телеканалом «Армия TV» заявил командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

«Оператор известного беспилотника "Немезис" к линии [боевого соприкосновения] никакого отношения не имеет, он может работать из Дубая, ему нужно впереди два ассистента, которые выносят средства», — рассказал Мадьяр.

По его словам, такой вариант является «более безопасным» для бойцов армии Украины, чем когда весь экипаж находится на передовой. Он добавил, что современная война «диджитализируется».

Мадьяр также усомнился в эффективности насильственных методов мобилизации в ВСУ. Он отметил, что загон на фронт уклонистов, пойманных на границе у берега реки Тисы, вряд ли поможет решить проблему нехватки личного состава в армии.