В Германии оценили шансы Макрона попасть в учебник по истории после провала на выборах

FAZ: Макрон не сможет надеяться на милостивую запись в учебниках по истории

Президент Франции Эммануэль Макрон, который без необходимости поставил под угрозу большинство своей коалиции в парламенте, не сможет надеяться на милостивую запись в учебниках по истории. Об этом заявил политолог и обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Николас Буссе.

По словам Буссе, после проигрыша своей коалиции в первом туре внеочередных парламентских выборов президент получил «расписку» ​​за свою безголовую реакцию на европейские выборы. Он отметил, что Франция может стать трудным партнером для Европейского союза и НАТО.

«Результат первого тура парламентских выборов, которые он так поспешно назначил, стал фиаско для его избирательного альянса. Заняв третье место, маловероятно, что партия Макрона сможет назначить следующего премьер-министра. Как он планирует завершить свой срок на посту, остается загадкой», — отметил эксперт.

Буссе подчеркнул, что несмотря на предстоящий 7 июля второй тур выборов, уже можно сделать вывод, что результаты евровыборов не были ошибкой. «Высокая явка избирателей, в частности, подтверждает мнение трехнедельной давности: очень сильные правые, сильные левые и слабый центр. В частности, рост крайне правых сил — это тенденция, которая теперь известна в различных европейских странах, и, конечно, не только на Востоке». — заключил Буссе.

Ранее правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы победили в первом туре выборов во Франции, получив 33,4 процента голосов. Коалиция Макрона с 20,76 процента голосов заняла лишь третье место после крайне левого «Нового народного фронта» с 27,98 процента.