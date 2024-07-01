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12:27, 1 июля 2024Мир

В Кремле прокомментировали результаты выборов во Франции

Песков: лидерство ультраправых во Франции подтвердило тенденции в Европе

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Лидерство ультраправых на парламентских выборах во Франции подтвердило высветившиеся ранее в Европе тенденции. Результаты французских выборов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва дождется второго тура, хотя уже сейчас понятны предпочтения французских избирателей.

Ранее «Национальное объединение» и ее союзные силы победили в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Партия с союзниками получила 33,4 процента голосов. Второе место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона с 20,76 процента голосов заняла третье место.

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      Семен Александров
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