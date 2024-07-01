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14:48, 1 июля 2024Мир

В Кремле прокомментировали слова генсека НАТО о подстрекательстве Китая к войне в Европе

Песков: в Кремле негативно отнеслись к словам генсека НАТО Столтенберга о Китае

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Кремле негативно отнеслись к словам генсека НАТО Йенса Столтенберга о якобы имеющем место подстрекательстве со стороны Китая к крупному конфликту в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям», — подчеркнул Песков.

Ранее Столтенберг заявил, что подстрекательство Китая выражается в скрытой поддержке России в производстве дронов и ракет, а также передаче электроники и технологий двойного назначения.

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      Виктория Кондратьева
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