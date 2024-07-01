В Кремле прокомментировали слова генсека НАТО о подстрекательстве Китая к войне в Европе

Песков: в Кремле негативно отнеслись к словам генсека НАТО Столтенберга о Китае

В Кремле негативно отнеслись к словам генсека НАТО Йенса Столтенберга о якобы имеющем место подстрекательстве со стороны Китая к крупному конфликту в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям», — подчеркнул Песков.

Ранее Столтенберг заявил, что подстрекательство Китая выражается в скрытой поддержке России в производстве дронов и ракет, а также передаче электроники и технологий двойного назначения.