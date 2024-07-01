В Крыму мужчина избил россиянина из-за неправильного исполнения лезгинки и попал на видео

В Крыму молодой мужчина избил жителя полуострова из-за неумения того танцевать. Снятую очевидцами видеозапись опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».
На кадрах мужчина вышел в круг. Он пытается составить компанию двоим танцующим. В этот момент в кадр влетает еще один человек. Стоя сзади, он берет мужчину за плечи, сталкивает его с площадки и пинает.
Затем он наносит еще несколько ударов уже лежащему россиянину. По словам очевидцев, напавшим был некий 20-летний Ахмед. На него был составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее в Пятигорске задержали группу мужчин, танцевавших лезгинку во время террористической атаки в Дагестане. Внимание на их поведение обратил глава города Дмитрий Ворошилов. «Чему радовались эти… смерти детей, полицейских, гражданских лиц?» — задался вопросом чиновник.