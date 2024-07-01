Норвегия не даст Китаю купить землю на арктическом архипелаге

Власти Норвегии остановили продажу земли на Шпицбергене, чтобы ее не купил Китай

Власти Норвегии решили остановить процесс продажи частного участка земли, находящегося на арктическом архипелаге Шпицберген, чтобы не дать купить его представителям Китая. Об этом со ссылкой на AFP сообщает ТАСС.

Речь идет об участке площадью около 60 квадратных километров стоимостью в 300 миллионов евро, который называют последним таким негосударственным лотом из находящихся на Крайнем Севере. По словам адвоката продавцов Пера Киллингстада, потенциальные покупатели из Китая демонстрировали «наглядные признаки заинтересованности» в сделке.

Агентство указало, что продает землю россиянка, имеющая гражданство Норвегии, а власти опасаются потенциальных угроз интересам страны. Также отмечается, что архипелаг регулируется особыми правовыми нормами, в связи с чем на этой территории иностранцы могут «разрабатывать природные ресурсы».

В июне стало известно, что горнодобывающая компания Rare Earths обнаружила в Норвегии крупнейшее в Европе подтвержденное месторождение высокоценных редкоземельных металлов, разработка которого может позволить «сломить доминирование Китая» в этой сфере.