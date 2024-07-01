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13:25, 1 июля 2024Спорт

В ООН заступились за российских спортсменов перед Олимпийскими играми

Эксперт ООН Ксантаки: россияне не должны подвергаться дискриминации перед ОИ

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки в ходе дискуссии при Совете ООН по правам человека высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм. Ее слова приводит РИА Новости.

Ксантаки заступилась за россиян и белорусов, заявив, что атлеты не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку. «Дискуссия об их участии в Олимпиаде была очень важной, хоть и очень сложной. Это подчеркнуло важность разделения действий государства и поведения отдельных людей», — отметила она.

Эксперт ООН также поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов на ОИ в Париже в нейтральном статусе. «Позитивно оцениваю применение этого принципа ко всем спортсменам, вне зависимости от национальности. Важно проводить индивидуальную оценку в вопросе допуска нейтральных атлетов», — подчеркнула Ксантаки.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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