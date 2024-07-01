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20:19, 1 июля 2024Путешествия

В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

«Известия»: в Барселоне вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

Кадр: ИЗВЕСТИЯ

Активисты в Барселоне вышли на акцию с призывом открыть границы для российских туристов. Об этом сообщают «Известия».

Акция прошла у храма Святого Семейства в популярном городе Европы. Протестующие заявили, что осуждают нацизм, из-за которого русских не пускают в страну. Они также подсчитали потери Испании из-за отсутствия туристов из РФ: за 2022 и 2023 годы страна лишилась четырех миллиардов евро.

Ранее премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что Испания не передаст Украине свою батарею Patriot, размещенную в Турции. Санчес во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что Анкара и Мадрид имеют схожую позицию по украинскому конфликту.

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