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08:00, 1 июля 2024Экономика

В России нашли самых щедрых работодателей

«Зарплата.ру»: на Камчатке рыбаку пообещали зарплату в миллион рублей

Фото: Игорь Виноградов / РИА Новости

Рыбак оказался одним из самых высокооплачиваемых специалистов на российском рынке труда. Об этом сообщил Исследовательский центр «Зарплата.ру», эксперты которого составили соответствующий рейтинг. Документ есть в распоряжении «Лента.ру».

Работодатель в Камчатском крае ищет рыбака, которому намерен платить до миллиона рублей. Соискателю обещают питание, проживание и лодку от нанимателя. Работать предстоит сетями в сезон путины (время наиболее интенсивной ловли).

В Новосибирские занялись наймом начальника строительного участка, которого отправят в Петропавловск (Казахстан) работать над возведением 180-метровой промышленной дымовой трубы на ТЭЦ. Платить обещают от 500 тысяч рублей. Аналогичный оклад сулят начальнику отдела маркетинга в агентстве недвижимости. Ему предстоит заняться разработкой стратегии совместно с руководством компании, планировать бюджет и контролировать его исполнение. Кроме того, надо будет анализировать рекламные кампании.

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Также на 500-тысячную зарплату может рассчитывать главный конструктор, если его возьмут в компанию по производству лиофильного оборудования. Специалисту поручат планирование работ и контроль работы инженеров-конструкторов, разработку сборочных, детальных чертежей, проработку конструкторской документации. Также ему предстоит взаимодействовать с техническими подрядчиками и соисполнителями.

От 400 тысяч рублей могут заплатить топ-менеджеру, которого пригласит одна федеральная розничная сеть. Он должен будет разработать стратегию по управлению персоналом в организации, оптимизировать структуру компании, сформировать эффективную команду. В списке обязанностей внедрение и развитие корпоративной культуры, а также автоматизация процессов отдела персонала.

Руководителю группы разработки 1С ERP (программное обеспечение для управления предприятием) предлагают оклад от 400 тысяч рублей. Его обязанности включают: планирование и организацию работы команды разработчиков, контроль выполнения задач в установленные сроки, распределение задач между членами команды, внедрение изменений в систему и прочее.

За год в России на 30 процентов вырос спрос на людей творческих профессий. Средние предложения по заработной плате для них повысились почти на 20 процентов и дошли до 76 тысяч 149 рублей.

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      Кирилл Луцюк
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