Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:18, 1 июля 2024Наука и техника

В России рассказали об испытаниях подводного носителя «Калибров»

В Балтийском море испытают торпедно-ракетное вооружение подлодки «Великие Луки»

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада», которая может нести крылатые ракеты «Калибр», продолжает заводские ходовые испытания (ЗХИ) в Балтийском море. Об этом сообщило предприятие «Адмиралтейские верфи» в Telegram.

«В морских полигонах Балтийского флота экипаж подводной лодки совместно с представителями промышленности проверяет работоспособность систем и механизмов корабля в море, испытывает торпедно-ракетное вооружение, проверяет маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на различных скоростях», — рассказали на предприятии.

Отмечается, что в ходе ЗХИ специалисты также проверяют систему электродвижения, эффективность гидроакустических комплексов, технических средств и устройств на большой глубине. В испытаниях задействовали корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морскую авиацию.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
«Я за это ни за что не возьмусь» В СССР построили самую быструю подлодку в мире. Как ее создателя скрывали от США?
«Я за это ни за что не возьмусь»В СССР построили самую быструю подлодку в мире. Как ее создателя скрывали от США?
5 мая 2024

Подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, а также для нанесения ударов по береговым объектам. «Лады» способны погружаться на глубину более 300 метров и развивать скорость более 20 узлов.

В июне главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» продолжат наравне с более новыми субмаринами проекта 677.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      В течение пяти лет мужчина выращивал в своем огороде тысячи кустов конопли и попался

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше