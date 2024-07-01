В России рассказали об изучении трофейной системы ракеты ATACMS

KP.RU: изучение трофейной ракеты ATACMS позволит анализировать работу ее систем

Изучение элементов американской баллистической ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) позволит проанализировать работу ее систем в полете. Об этом рассказал полковник в отставке Виктор Баранец на страницах KP.RU.

«Благодаря такому трофею мы теперь можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. А главное — базу коррекции, насколько плотно ракета может контролироваться и менять маршрут после старта. Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что здесь сразу три лазерных гироскопа. Они и удерживают ATACMS на отстроенной баллистической траектории. Ловко придумано! Будем делать выводы», — сказал специалист.

Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения и коррекции полета ракеты ATACMS.

В июне госкорпорация «Ростех» сообщила, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» успешно сбивают переданные Киеву ATACMS в зоне проведения специальной военной операции.