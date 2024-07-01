В России спрогнозировали официальный курс доллара к рублю

Аналитик Буйволов: официальный курс доллара составит 90-92 рубля в июле-сентябре

В третьем квартале 2024 года официальный курс российской валюты к доллару может выйти в зону 90-92 рубля. Такой прогноз дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов, его слова приводит газета «Известия».

Эксперт ожидает, что российские власти продолжат работу по стабилизации курса рубля вблизи тех значений, которые были до введения санкций Министерства финансов (Минфина) США в отношении Московской биржи и ее дочерних организаций — Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).

Аналитик прогнозирует, что на этом фоне руководство российского Центробанка (ЦБ) снизит валютные интервенции во второй половине 2024 года. Кроме того, напомнил эксперт, в России продолжает действовать гибкий норматив по продаже экспортной выручки отечественными экспортерами. В зависимости от внутреннего спроса на иностранную валюту его можно оперативно изменять. Вышеуказанные факторы, по мнению Буйволова, способны стабилизировать официальный курс рубля к доллару в среднесрочной перспективе.

Санкции США в отношении Мосбиржи ввели 12 июня. После этого российская площадка объявила о прекращении торгов долларами и евро, а ЦБ заявил о приостановке операций с гонконгским долларом ради снижения рисков. При этом в регуляторе пообещали сохранить курс рубля к ведущим мировым валютам единым и рыночным.