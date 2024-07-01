В российском регионе подросток выпал из окна во время празднования выпускного

РЕН ТВ: в Челябинской области подросток выпал из окна во время выпускного

Подросток выпал из окна во время празднования выпускного в городе Снежинск Челябинской области. Об этом сообщили жители российского региона в соцсетях, передает РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, все произошло на глазах знакомой юноши. Медикам не удалось реанимировать несовершеннолетнего.

По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело. Правоохранители начали устанавливать другие обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на Аминьевском шоссе на западе Москвы 37-летняя женщина при попытке снять селфи выпала из окна 16-го этажа. Медикам спасти жительницу столицы не удалось.

До этого в Сахалинской области 17-летняя девушка захотела сделать селфи и сорвалась со скалы. Она упала головой на камни.