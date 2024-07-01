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09:23, 1 июля 2024Мир

В Словакии анонсировали возвращение Фицо к работе

Министр обороны Словакии Калиняк: Фицо скоро вернется к работе после покушения

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо скоро сможет вернуться к работе после недавнего покушения. Об этом сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк, его слова приводит портал pravda.sk.

«Нельзя сказать, что все прошло полностью по плану, но могу сказать, что ситуация уже настолько улучшилась, что премьер-министр активно участвовал в обсуждениях, которые прошли на этой неделе», — заявил министр, добавив, что Фицо приближается к состоянию, которое позволит ему приступить к полноценному исполнению обязанностей премьера.

После нападения Фицо постоянно будет испытывать проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но вскоре политик появится на публике, отметил Калиняк.

15 мая премьер-министр Словакии пережил покушение. По словам Фицо, напавший на него писатель Юрай Цинтула был «всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов».

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      Лина Пивоварова
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