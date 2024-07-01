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12:46, 1 июля 2024Россия

Власти оценили сроки решения проблемы массового отключения электричества в регионе России

Гладков: проблему с электричеством в Белгородской области должны решить до 21:00

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Проблему с подачей электричества в Белгородской области должны решить до 21:00 по московскому времени. Сроки оценил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он заверил, что в Белгородской области в целом справляются с ситуацией с неплановым отключением электричества. В данный момент уже идет подача электроэнергии в жилые кварталы городов и сел региона.

Гладков также сообщил о сложностях с вызовом скорой помощи на фоне отключений. «Надеюсь, энергетики выполнят необходимый объем работы и весь этот дискомфорт будет решен», — заключил губернатор.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов назвал сложной ситуацию с отключением электричества в городе, но заверил, что она находится под контролем. По его словам, в некоторых частях города зафиксировали перебои с водоснабжением. Также на некоторых участках трасс не работают светофоры.

Утром 1 июля стало известно, что после атак беспилотников Вооруженных сил Украины без света остались до 90 процентов домов Белгородской области. Однако власти и официальные ведомства эту причину не подтверждали. По данным Mash, отключение света также частично затронуло Воронеж.

О возможном дефиците мощности электроэнергии также сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его данным, ситуация связана «с технологическими нарушениями на линии электропередачи в соседних регионах».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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