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15:38, 1 июля 2024Бывший СССР

Военкор объяснил значение взятия под контроль населенных пунктов в ДНР и под Харьковом

Коц: контроль над Степовой Новоселовкой и Новопокровским улучшит положение ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Переход сел Новопокровское в Донецкой народной республике (ДНР) и Степовая Новоселовка в Харьковской области под контроль Вооруженных сил (ВС) России позволит российским военным улучшить положение на фронте. О значении взятия населенных пунктов рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Село Степовая Новоселовка (...) расположено в 17 километрах к юго-востоку от Купянска у важной трассы Н-26 и железнодорожной станции Шапаривка. К северо-западу отсюда до пригорода Купянска Петропавловки нет крупных населенных пунктов, за которые так любят цепляться ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил военкор.

Таким образом, добавил Коц, группировка «Запад» сможет улучшить тактическое положение на данном участке передовой и приблизиться к Купянску.

Новопокровское, по словам военкора, находится в 13 километрах от Авдеевки и в трех километрах — от важного логистического узла ВСУ Новоселовка Первая. Взятие данного села, уточнил Коц, позволит отодвинуть фронт от Донецка и выровнять его по линии с Яснобродовкой и Нетайловым.

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О взятии Степовой Новоселовки в Минобороны России сообщили 1 июля. Контроль над Новопокровским в ведомстве также подтвердили в оборонном ведомстве.

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      Екатерина Грищенко
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