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21:22, 1 июля 2024Мир

Захарова отреагировала на решение Австрии по корреспондентам ТАСС

Захарова: Австрия отозвала аккредитации у корреспондентов ТАСС под давлением США

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Австрия отозвала аккредитации у корреспондентов ТАСС под давлением США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Это не австрийские проделки, это, конечно, американские интриги на территории Австрии, когда под напором западников, в первую очередь Штатов, Австрия приняла решение о том, что прекращает деятельность российских журналистов» — сказала Захарова.

24 июня корреспонденту ТАСС Арине Давидян не продлили разрешение на пребывание в стране и предписали покинуть территорию Австрии в течение двух недель. Отмечалось, что в апреле Давидян лишили аккредитации.

В ответ на это решение МИД России принял аналогичные меры в отношении журналистки австрийской радиовещательной компании ORF Каролы Шнайдер. Ее обязали сдать аккредитационное удостоверение и покинуть РФ.

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      Евгений Силаев
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