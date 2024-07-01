Захарова отреагировала на решение Австрии по корреспондентам ТАСС

Захарова: Австрия отозвала аккредитации у корреспондентов ТАСС под давлением США

Австрия отозвала аккредитации у корреспондентов ТАСС под давлением США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Это не австрийские проделки, это, конечно, американские интриги на территории Австрии, когда под напором западников, в первую очередь Штатов, Австрия приняла решение о том, что прекращает деятельность российских журналистов» — сказала Захарова.

24 июня корреспонденту ТАСС Арине Давидян не продлили разрешение на пребывание в стране и предписали покинуть территорию Австрии в течение двух недель. Отмечалось, что в апреле Давидян лишили аккредитации.

В ответ на это решение МИД России принял аналогичные меры в отношении журналистки австрийской радиовещательной компании ORF Каролы Шнайдер. Ее обязали сдать аккредитационное удостоверение и покинуть РФ.