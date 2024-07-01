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17:56, 1 июля 2024Экономика

Закупочная цена природного газа в бывшей республике СССР выросла

«Молдовагаз»: закупочная цена природного газа для Молдавии выросла почти на €17

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В июле закупочная цена природного газа для Молдавии вырастет до 366,34 евро за тысячу кубометров. Об этом заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

По словам представителя компании, месяцем ранее республика закупала газ по 349,79 евро за тысячу кубометров. Сейчас стоимость топлива для бывшей республики СССР увеличится почти на 17 евро.

«В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО "Молдовагаз" и АО "Энергоком", в июле 2024 года закупочная цена составит 34,43 евро за мегаватт-час, что эквивалентно 366,34 евро за тысячу кубометров, или 7030,01 леев за тысячу кубометров (без НДС), исходя из максимальной прогнозируемой теплотворности в 10,64 киловатт-час на кубометр, и текущего валютного курса», — пояснил глава «Молдовагаза».

Энергетическая компания закупает газ у госпредприятия Energocom и российского «Газпрома» с декабря 2022 года. Российские энергоресурсы поступают в непризнанное Приднестровье в обмен на электроэнергию, сам же Кишинев расходует запасы в хранилищах. Контракт на поставки является одной из главных статей доходов региона.

Молдавия и Украина ранее договорились насчет поставок российского газа после истечения контракта с «Газпромом». По словам министра энергетики республики Виктора Парликова, вариантом для транзита может стать Турция. Из Приднестровья топливо может прокачиваться далее в Болгарию и Румынию. Однако поставки все равно будут частично проходить через территорию Украины.

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