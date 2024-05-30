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18:10, 30 мая 2024Экономика

Молдавия и Украина договорились о поставках российского газа

Кишинев и Киев обсудили транзит газа после истечения контракта с «Газпромом»

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Молдавия и Украина достигли соглашения насчет поставок российского газа после истечения контракта с «Газпромом». О возможных путях транзита энергоресурсов со ссылкой на министра энергетики республики Виктора Парликова сообщает Bloomberg.

Киев и Кишинев обсуждают вариант поставок газа в Приднестровье через Турцию. После отказа продлевать договор на поставки, который заканчивает действие в начале 2025 года, транзит газа в анклав рассматривают как стимул для того, чтобы транзитные соглашения Украины с другими странами сохранялись. Планируется, что из Приднестровья топливо может прокачиваться далее в Болгарию и Румынию. Однако поставки все равно будут частично проходить через территорию Украины.

Молдавия отказалась от поставок российского газа, но Приднестровье продолжает его покупать, взамен снабжая республику электроэнергией. Контракт на поставки является одной из главных статей доходов региона.

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Кто возьмет на себя расходы, и будет ли «Газпром» платить за транзит или прекратит поставки в Приднестровье, когда действие соглашения закончится в конце 2025 года, неизвестно.

«Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что мы не хотим создавать кризис в регионе, тем более что этот кризис немедленно становится проблемой всей Молдовы. Но мы не будем выступать в качестве государственного гаранта ни по одному газовому контракту», — заявил Парликов.

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу ранее опроверг данные о независимости страны от газа России. По его словам, заявления властей страны об энергонезависимости страны, в частности от российского газа, являются фикцией. По факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил о намерении возобновить закупки газа у «Газпрома» с мая по сентябрь 2024 года. Это необходимо для удовлетворения нужд потребителей правобережья Днестра. При этом другая часть топлива будет закупаться на конкурентных условиях у других иностранных энергетических партнеров Молдавии.

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