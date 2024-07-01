Замначальника управления допобразования ЮУрГАУ осудили за взятку в 20 тысяч рублей

В Челябинске суд приговорил замглавы управления допобразования ЮУрГАУ Новикову

В Челябинске суд приговорил замначальника управления допобразования Южно-Уральского аграрного госуниверситета (ЮУрГАУ) Ирину Новикову к четырем с половиной годам лишения свободы условно. Об этом сообщает URA.RU.

Женщину также оштрафовали на 700 тысяч рублей. Новикову признали виновной по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в 2021 году подсудимая взяла у студента около 20 тысяч рублей за помощь закрыть академические задолженности. Ее задержали в 2023 году.

Ранее сообщалось, что доцент Российского университета медицины Минздрава России (ранее — Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов.