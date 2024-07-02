Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:42, 2 июля 2024Ценности

40-летняя Хлои Кардашьян снялась в оголяющем ягодицы комбинезоне

Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян. Фото: @khloekardashian

Американская телезвезда Хлои Кардашьян снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она предстала перед камерой в джинсовом комбинезоне с корсетным верхом, украшенным сияющими массивными кристаллами и шнуровкой на спине. На размещенных кадрах видно, что низ наряда оформлен сетчатыми вырезами, которые оголили ягодицы Кардашьян. При этом видно, что под ними расположены подтяжки с сияющими стразами.

Фото: @khloekardashian

Поклонники оценили фотосессию бизнесвумен в комментариях под постом. «Великолепная», «Деним — твое второе имя», «В свои 40 ты выглядишь сказочно», «Очень горячо», «Отличные кадры», — писали они.

В мае Хлои Кардашьян показала фото с отдыха и подверглась насмешкам в сети. Тогда телезвезда продемонстрировала на камеру фигуру в черном бикини, повязав на талию парео.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по стоянке самолетов ВСУ. Уничтожены украинские Су-27

      График развертывания Российской орбитальной станции утвердили

      Появились подробности о новой экспедиции Федора Конюхова в Арктике

      Украина запросила аварийную помощь из энергосистем стран Европы

      Россиянин пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ

      В Госдуме высказались о перспективах отмены ЕГЭ

      Названа предварительная причина взрыва в Стерлитамаке

      Жильцов пострадавшего многоквартирного дома в Стерлитамаке эвакуировали

      В российском городе произошла массовая драка со стрельбой и взрывами

      ВСУ начали использовать минометы образца 1937 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше