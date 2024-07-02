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01:04, 2 июля 2024Культура

Александра Ширвиндта удостоили кинопремии «Ника» посмертно

Народного артиста России Ширвиндта удостоили кинопремии «Ника» посмертно
Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Народного артиста России, актера и театрального режиссера Александра Ширвиндта удостоили национальной кинематографической премии «Ника». Об этом заявил актер Леонид Ярмольник, пишут «Известия».

Ширвиндт посмертно стал лауреатом почетной премии за «Честь и достоинство». «Именно он меня научил быть и артистом, и человеком», — сказал Ярмольник.

Ранее Машков назвал Ширвиндта человеком и артистом неизмеримого масштаба и заявил, что его уход из жизни стал невосполнимой утратой для всего театрального сообщества России.

О смерти Ширвиндта стало известно 15 марта. Артист умер в больнице на 90-м году жизни. В июле 2022 года сообщалось, что накануне своего дня рождения Ширвиндт начал задыхаться. Медики диагностировали у него нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы и после оказания первой помощи доставили его в одну из столичных больниц.

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      Марина Совина
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