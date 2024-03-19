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11:04, 19 марта 2024Культура

Машков рассказал о феномене Ширвиндта

Машков заявил, что к Ширвиндту невозможно было относиться равнодушно
Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский актер Владимир Машков рассказал о феномене театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Сообщение Машкова опубликовано на официальном сайте Союза театральных деятелей Российской Федерации.

«Феномен Александра Анатольевича Ширвиндта в том, что его любили абсолютно все, к нему нельзя было относиться равнодушно. Один из признаков таланта — юмор, в нем Александру Анатольевичу не было равных. Он умел завоевать любовь собеседника с первых слов», — поделился актер.

Машков также назвал Ширвиндта человеком и артистом неизмеримого масштаба и заявил, что его уход из жизни стал невосполнимой утратой для всего театрального общества России.

Ранее эстрадный певец Филипп Киркоров посетил церемонию прощания с Александром Ширвиндтом и эмоционально высказался о театральном режиссере.

Об уходе Ширвиндта из жизни стало известно вечером 15 марта. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Тот, в свою очередь, узнал о случившемся от сына артиста Михаила. Ширвиндту было 89 лет.

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      Анастасия Астахова
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