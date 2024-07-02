Армия России за сутки уничтожила семь украинских истребителей

Минобороны сообщило об уничтожении семи истребителей Вооруженных сил Украины

За сутки армия России уничтожила семь украинских истребителей. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Утром 2 июня военное ведомство опубликовало видеозапись уничтожения пяти украинских Су-27 на аэродроме Миргород.

Помимо этого, еще два истребителя были сбиты российскими силами противовоздушной обороны, добавили в Минобороны. Речь идет о МиГ-29 и еще одном Су-27.

Удар по аэродрому в Миргороде подтвердили и на Украине. Факт потери военной техники признал бывший советник командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.