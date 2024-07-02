На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

Экс-спикер ВВС ВСУ Игнат признал потери при ударе РФ по аэродрому в Миргороде

Экс-советник командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат подтвердил потери при ударе российских войск по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — говорится в сообщении бывшего спикера.

По словам Игната, «удар был» и «есть определенные потери».

В понедельник, 1 июля, в Минобороны заявили, что российские войска нанесли удары по украинскому военному аэродрому и самолетам, которые там располагались. Помимо этого, армия РФ ударила по комплексу вооружения и техники ВСУ и по местам хранения безэкипажных катеров.

По данным Fighterbomber, на аэродроме в Миргороде уничтожены четыре Су-27 ВСУ, еще два истребителя получили повреждения. Предположительно, при атаке был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».