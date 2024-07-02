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12:00, 2 июля 2024Силовые структуры

Ассистентка кафедры российского университета незаконно помогала мигрантам и попалась

В Мурманской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Мурманской области полиция задержала ассистентку кафедры русского языка одного из ведущих университетов страны по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители также задержали уроженца одной из стран Средней Азии, который находил желающих легализоваться при помощи услуг женщины и курировал финансовые потоки. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В данный момент фигуранты находятся под стражей.

По версии следствия, местная жительница за деньги помогала мигрантам фиктивно сдавать экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства страны. В результате иностранцам выдавались сертификаты, которые они использовали для получения патентов на осуществление трудовой деятельности.  

Ранее в Красноярском крае следователи завели уголовное дело в отношении двоих местных жителей, которые незаконно легализовали более 20 мигрантов.
 
  

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