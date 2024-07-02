RS: сотрудничество Бахрейна и Ирана подрывает гегемонию США на Ближнем Востоке

Начало переговоров Ирана и Бахрейна о восстановлении дипломатических отношений знаменует закат гегемонии Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. На это указал бывший сотрудник ЦРУ Грэм Фуллер в статье на портале Responsible Statecraft.

Напомним, главы МИД двух стран 23 июня встретились в Тегеране. Дипломаты объявили о начале подготовки к переговорам для возобновления двусторонних отношений через восемь лет после их разрыва.

«Это событие имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Сближение Бахрейна с Ираном будет тревожить Вашингтон, который может даже попытаться его заблокировать», — отметил Фуллер.

Экс-сотрудник ЦРУ также указал, что в Бахрейне расположена штаб-квартира Пятого флота ВМС США. Он отвечает за безопасность в Персидском заливе, Красном и Аравийском морях. То есть сближение Бахрейна и Ирана грозит всему принципу политики Вашингтона в Персидском заливе, посетовал Фуллер.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что мир больше не следует курсу Вашингтона и не подчиняется США по одной лишь воле Белого дома.

В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о превращении России в супердержаву. По его словам, страны мира все чаще выбирают Россию в качестве альтернативы США. Он отметил, что Соединенные Штаты начинают терять гегемонию в мире.

