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13:45, 2 июля 2024Культура

Cценарист «Слова пацана» раскрыл причину успеха сериала

Сценарист «Слова пацана» Золотарев: сериал попал в народную боль

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев раскрыл причину успеха проекта. Его слова из интервью на кинопремии «Ника» приводит News.ru.

Золотарев заявил, что сюжет «Слова пацана» «попал в нерв». «Бывает, что попадаешь в какую-то народную боль, и история начинает жить», — пояснил он.

Сценарист отметил особые заслуги Роберта Гараева, автора документальной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» в создании проекта. Золотарев рассказал, что Гараев активно участвовал в создании сериала и присутствовал на всех сценарных сессиях.

Золотарев не стал отвечать на вопрос о втором сезоне сериала, уточнил источник.

Ранее генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский рассказал о шансах продолжения сериала «Слово пацана».

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      Мария Рюрикова
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