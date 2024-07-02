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18:58, 2 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал условие диалога с Западом

Лукашенко: Минск готов начать диалог с Западом при уважении выбора народа
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Минск готов начать диалог с Западом при уважении суверенитета и выбора народа Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«О том, что мы по-прежнему готовы начать конструктивный диалог с нашими соседями на Западе, я уже сказал. Условия просты: уважение суверенитета Беларуси, национальных традиций, нашей исторической памяти, выбора народа», — сказал он.

Ранее Лукашенко сообщал, что планирует в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что республику хотят «втянуть в какие-то разборки», чтобы «довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет».

Во вторник, 2 июля, белорусский президент также заявил, что в стране существует необходимость создания второй атомной электростанции. Он напомнил, что в Белоруссии развивается сфера электромобилей и их производства — автобусов и троллейбусов.

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      Александр Курбатов
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