Лукашенко назвал условие диалога с Западом

Лукашенко: Минск готов начать диалог с Западом при уважении выбора народа

Минск готов начать диалог с Западом при уважении суверенитета и выбора народа Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«О том, что мы по-прежнему готовы начать конструктивный диалог с нашими соседями на Западе, я уже сказал. Условия просты: уважение суверенитета Беларуси, национальных традиций, нашей исторической памяти, выбора народа», — сказал он.

Ранее Лукашенко сообщал, что планирует в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что республику хотят «втянуть в какие-то разборки», чтобы «довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет».

Во вторник, 2 июля, белорусский президент также заявил, что в стране существует необходимость создания второй атомной электростанции. Он напомнил, что в Белоруссии развивается сфера электромобилей и их производства — автобусов и троллейбусов.